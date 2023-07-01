Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:18

FRANSA SON DAKİKA 1 TEMMUZ 2023: Binalar ve arabalar ateşe veriliyor! Fransa’da ne oldu, neden karıştı, olaylar neden çıktı?

Fransa son dakika haberleri takip ediliyor. 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesi ile başlayan olaylar akılalmaz seviyelere ulaştı. Birçok kente yayılan çatışmaların yanı sıra mağazalar da zarar gördü. Bazı yağmalama görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Fransa'da ne oldu sorusu yanıt arıyor. Polis ve göstericilerin arasındaki arbededen 1 kişinin öldüğü bilgisi dünya basını ile paylaşıldı. Dış basın Fransa neden karıştı, olaylar neden çıktı sorularına yanıt arıyor. İşte, Fransa olaylar son dakika…