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Haberler Fotohaber FRANSA SON DAKİKA 1 TEMMUZ 2023: Binalar ve arabalar ateşe veriliyor! Fransa’da ne oldu, neden karıştı, olaylar neden çıktı?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:18

FRANSA SON DAKİKA 1 TEMMUZ 2023: Binalar ve arabalar ateşe veriliyor! Fransa’da ne oldu, neden karıştı, olaylar neden çıktı?

Fransa son dakika haberleri takip ediliyor. 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesi ile başlayan olaylar akılalmaz seviyelere ulaştı. Birçok kente yayılan çatışmaların yanı sıra mağazalar da zarar gördü. Bazı yağmalama görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Fransa'da ne oldu sorusu yanıt arıyor. Polis ve göstericilerin arasındaki arbededen 1 kişinin öldüğü bilgisi dünya basını ile paylaşıldı. Dış basın Fransa neden karıştı, olaylar neden çıktı sorularına yanıt arıyor. İşte, Fransa olaylar son dakika…

FRANSA SON DAKİKA 1 TEMMUZ 2023: Binalar ve arabalar ateşe veriliyor! Fransa’da ne oldu, neden karıştı, olaylar neden çıktı?

Fransa'da ne oldu sorusu yanıt arıyor. 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin öldürülmesi ardından çıkan olayların ardından 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Buna rağmen protestocular eylemlerine devam ediyor. Belediye binasının ateşe verildiği, arabaların yakıldığı ve mağazaların yağmalandığı olaylar canlı olarak Fransa son dakika haberleri ile takip ediliyor. OHAL ilan edileceği düşünülüyor. Peki, Fransa neden karıştı, olaylar nedeni nedir? İşte, detaylar…

FRANSA SON DAKİKA 1 TEMMUZ 2023: Binalar ve arabalar ateşe veriliyor! Fransa’da ne oldu, neden karıştı, olaylar neden çıktı?

FRANSA SON DAKİKA: SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ!

Geçtiğimiz gün Paris ve çevresinde etkisini gösteren olaylar bugün Marsilya ve Lyon kentinde arttı. Sosyal medyada kundaklama ve yağmalama görüntüleri paylaşılıyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in çağrıları karşılıksız kalmaya devam ediyor.

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FRANSA SON DAKİKA 1 TEMMUZ 2023: Binalar ve arabalar ateşe veriliyor! Fransa’da ne oldu, neden karıştı, olaylar neden çıktı?

NE OLMUŞTU?

Fransa'da bir polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı iddia edilen 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesi üzerine sokaklarda protestolar başladı.

İç savaş boyutunda süren eylemler kentlere yayılmaya devam ediyor. 4. günde gözlatı sayısı bini aşmış durumda.

FRANSA SON DAKİKA 1 TEMMUZ 2023: Binalar ve arabalar ateşe veriliyor! Fransa’da ne oldu, neden karıştı, olaylar neden çıktı?

BİNA İÇİNDEKİLERLE BİRLİKTE ATEŞE VERİLDİ

Toulouse kentinde de başlayan protestolarda 19 kişiyi gözaltına alınırken kentteki birçok binadan akılalmaz görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

Fotoğrafların ardından içinde insanlar uyurken binaların ateşe verildiği öğrenildi.

FRANSA SON DAKİKA 1 TEMMUZ 2023: Binalar ve arabalar ateşe veriliyor! Fransa’da ne oldu, neden karıştı, olaylar neden çıktı?

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği vatandaşlarını uyardı:

"Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür."

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