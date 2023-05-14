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Haberler Fotohaber Gaziantep Nizip seçim sonuçları! 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:25

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gaziantep Nizip seçim sonuçları, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullananlar tarafından öğrenilmek isteniyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakının seçmenlerden oy toplayacağı 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti için oy verenler 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 Gaziantep Nizip seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 2023 seçimlerinde Gaziantep Nizip seçim sonuçları oy oranlarını merak edenler 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

GAZİANTEP NİZİP SEÇİM SONUÇLARI

2023 Gaziantep Nizip seçim sonuçları ve tüm ayrıntılar burada olacak.

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP NİZİP SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Gaziantep Nizip Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Gaziantep Nizip seçim sonuçları! 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.


Gaziantep Nizip seçim sonuçları! 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %63.93

Muharrem İnce: %21.76

Meral Akşener: %5.33

Gaziantep Nizip seçim sonuçları! 2023 Nizip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

AK Parti: %51.44

MHP: %12.82

CHP: %15.02

İYİ PARTİ: %6.76

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