Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:24

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 2023 seçimlerinde oy kullanan seçmenler tarafından merak ediliyor. Gaziantep Şahinbey'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a ve Milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'ye oy kullananlar yoğun olarak 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 Cumhur İttifakı-Millet İttifakı Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy toplayacak. Seçimlerde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde oy kullananlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranlarını merak ederek 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor.

GAZİANTEP ŞAHİNBEY SEÇİM SONUÇLARI

2023 Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları ve tüm ayrıntılar burada olacak.

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP ŞAHİNBEY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Gaziantep Şahinbey Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.


Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %63.93

Muharrem İnce: %21.76

Meral Akşener: %5.33

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

AK Parti: %51.44

MHP: %12.82

CHP: %15.02

İYİ PARTİ: %6.76

SON DAKİKA