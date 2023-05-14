Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları! 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 2023 seçimlerinde oy kullanan seçmenler tarafından merak ediliyor. Gaziantep Şahinbey'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a ve Milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'ye oy kullananlar yoğun olarak 2023 Şahinbey seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 Cumhur İttifakı-Millet İttifakı Gaziantep Şahinbey seçim sonuçları ve tüm detaylar.