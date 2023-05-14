Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları! 2023 Şehitkamil seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'ye oy verenler Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları oy oranlarını merak ederek 2023 Şehitkamil seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları ve tüm detaylar.