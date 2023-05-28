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Haberler Fotohaber Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 00:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 00:01

Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları oy verenler tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı aday Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy toplayacağı seçimlerin ardından Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde oy kullanan seçmenler Cumhur İttifakı aday Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçlarını merak ederek YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL SEÇİM SONUÇLARI

Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları YSK yasaklarının ardından burada olacak.

Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Pazar günü yapılan oylama süresinin sona ermesi ve sandıkların açılarak sayılmaya başlanması sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan yasakların sona ermesiyle birlikte ilk sonuçlar duyurulmaya başlanacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Gaziantep Şehitkamil Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sandık başına giden seçmenlerden 261.445'i (%58.79) Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken, 160.172'i (%36.02) Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermişti.

Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre partilerin elde ettikleri oy sayısı ve yüzdelik oranları şöyle oldu;

AK Parti %35.61 – 19.387.412 oy

Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 – 13.791.299 oy

Milliyetçi Hareket Partisi %10.07 – 5.484.515 oy

İYİ Parti %9.68 – 5.272.482 oy

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Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

GAZİANTEP İLÇELERİ

Merkez ilçeler:

  • Şahinbey
  • Şehitkamil

Diğer ilçeler:

  • Araban
  • İslahiye
  • Karkamış
  • Nizip
  • Nurdağı
  • Oğuzeli
  • Yavuzeli
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