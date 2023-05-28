Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

Giriş Tarihi: 28.05.2023 00:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 00:01

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları oy verenler tarafından merak ediliyor. Cumhur İttifakı aday Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy toplayacağı seçimlerin ardından Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak YSK ile 28 Mayıs Gaziantep Şehitkamil cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Gaziantep Şehitkamil seçim sonuçları ve tüm detaylar.