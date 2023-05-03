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Haberler Fotohaber Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanıyor? DV Lottery (Yeşil Kart) Green Card başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 03.05.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 22:08

Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanıyor? DV Lottery (Yeşil Kart) Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card sonuçları 2023 için geri sayım başladı. DV Lottery (dvprogram.state.gov) üzerinden kontrol edilecek Yeşil Kart sonuçları heyecanla bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için oturma ve çalışma vizesi almak isteyenlerin başvurduğu kartta sonuçlar her sene belli olmaya devam ediyor. Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı takip ediliyor. Geçtiğimiz yılın sonunda alınan başvurularda şimdi sonuç zamanı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuç tarihi!

Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanıyor? DV Lottery Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Mayıs ayı içerisinde açıklanacak başvurular bekleniyor. DV Lottery resmi sitesinden ilan edilecek sonuçlar başvuruda bulunan adaylar tarafından bekleniyor. Green Card sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanıyor soruları gündemdeki yerini aldı. ABD Yeşil Kart sonuç sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. İşte, Green Card başvuru sonuçları 2023 son durum…

Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanıyor? DV Lottery Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

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Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanıyor? DV Lottery Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanıyor? DV Lottery Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanıyor? DV Lottery Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.

PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.

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