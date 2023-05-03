Green Card sonuçları 2023 ne zaman açıklanıyor? DV Lottery (Yeşil Kart) Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 03.05.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 22:08

Green Card sonuçları 2023 için geri sayım başladı. DV Lottery (dvprogram.state.gov) üzerinden kontrol edilecek Yeşil Kart sonuçları heyecanla bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için oturma ve çalışma vizesi almak isteyenlerin başvurduğu kartta sonuçlar her sene belli olmaya devam ediyor. Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı takip ediliyor. Geçtiğimiz yılın sonunda alınan başvurularda şimdi sonuç zamanı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor, açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sonuç tarihi!