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Haberler Fotohaber Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Kelkit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:42

Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Kelkit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları, oy oranları 2023Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kapsamında bölgede yaşayan 41 bini aşkın vatandaşın gündeminde yer alıyor. Üç milletvekilini meclise gönderecek olan Gümüşhane'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları, Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği merak konusu. Oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basan Kelkit, şimdi "Seçimi kim kazandı?" sorusuna cevap arıyor. Peki, 2023 Kelkit seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Gümüşhane Kelkit 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Kelkit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları merak ediliyor. İlçedeki 40 bini aşkın vatandaş "Seçimi kim kazandı?" sorusuna cevap arıyor. Toplam 2 milletvekilini meclise gönderecek olan Gümüşhane'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl etkiyeceği araştırılıyor. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve açılan sandıklar YSK tarafından kamuoyu ile paylaşıldıkça sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, 2023 Kelkit seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Gümüşhane Kelkit 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Kelkit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

GÜMÜŞHANE KELKİT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Gümüşhane Kelkit Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Kelkit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ
Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Kelkit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Kelkit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY NASIL KULLANILIR?
Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;
1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:
İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

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