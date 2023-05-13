Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
15:42
Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Kelkit Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Gümüşhane Kelkit seçim sonuçları, oy oranları 2023Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kapsamında bölgede yaşayan 41 bini aşkın vatandaşın gündeminde yer alıyor. Üç milletvekilini meclise gönderecek olan Gümüşhane'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları, Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği merak konusu. Oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basan Kelkit, şimdi "Seçimi kim kazandı?" sorusuna cevap arıyor. Peki, 2023 Kelkit seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Gümüşhane Kelkit 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.