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Haberler Fotohaber Gümüşhane Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Merkez Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:32

Gümüşhane Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Merkez Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Gümüşhane Merkez seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına giden Gümüşhane Merkez, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. Meclise 2 vekil gönderecek olan Gümüşhane'nin Merkez ilçesinde 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor. 2018 Gümüşhane Merkez cumhurbaşkanlığı seçimlerini %71,88 ile Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştı. Peki, 2023 Gümüşhane Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Gümüşhane Merkez 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy dereceleri.

Gümüşhane Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Merkez Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Gümüşhane Merkez seçim sonuçları merak ediliyor. 2023 seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, seçim sonuçları merak ediliyor. Gümüşhane Merkez Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği sorgulanıyor. 14 Mayıs Pazar sabahı tüm yurt genelinde olduğu gibi oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Gümüşhane Merkez, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili sonuçlarını araştırıyor. Yurdun dört bir tarafında oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle sandıklar sayılmaya başladı ve açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurumu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, 2023 Gümüşhane Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Gümüşhane Merkez 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Gümüşhane Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Merkez Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

GÜMÜŞHANE MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Gümüşhane Merkez Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Gümüşhane Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Merkez Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY KULLANMA SAATLERİ
Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17.00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Gümüşhane Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Merkez Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Gümüşhane Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Merkez Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

OY NASIL KULLANILIR?
Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;
1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:
İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

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