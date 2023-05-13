Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
15:32
Gümüşhane Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Merkez Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Gümüşhane Merkez seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına giden Gümüşhane Merkez, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. Meclise 2 vekil gönderecek olan Gümüşhane'nin Merkez ilçesinde 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor. 2018 Gümüşhane Merkez cumhurbaşkanlığı seçimlerini %71,88 ile Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştı. Peki, 2023 Gümüşhane Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Gümüşhane Merkez 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy dereceleri.