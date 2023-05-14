Gümüşhane seçim sonuçları 2023: son dakika YSK verileri ile Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:50

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen genel seçimler sonrasında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili listeleri sabah.com.tr'de yerini alıyor. Sandıklardan çıkan oyların dağılımı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar "2023 Seçim sonucu ile kim ne kadar oy aldı?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı merak ediliyor. Peki, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…