Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gümüşhane seçim sonuçları 2023: son dakika YSK verileri ile Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:50

Gümüşhane seçim sonuçları 2023: son dakika YSK verileri ile Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen genel seçimler sonrasında Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili listeleri sabah.com.tr'de yerini alıyor. Sandıklardan çıkan oyların dağılımı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar "2023 Seçim sonucu ile kim ne kadar oy aldı?" sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı merak ediliyor. Peki, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…

Gümüşhane seçim sonuçları 2023: son dakika YSK verileri ile Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Gümüşhane seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Şehirde ikamet edenler, ''2023 Gümüşhane seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonucu ile belli oluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili koltukları şekilleniyor. İşte, 2023 Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri…

Gümüşhane seçim sonuçları 2023: son dakika YSK verileri ile Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Gümüşhane Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gümüşhane Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gümüşhane seçim sonuçları 2023: son dakika YSK verileri ile Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Gümüşhane seçim sonuçları 2023: son dakika YSK verileri ile Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Gümüşhane seçim sonuçları 2023: son dakika YSK verileri ile Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

GÜMÜŞHANE İLÇELERİ

Gümüşhane'de toplam olarak 6 ilçe bulunur. Gümüşhane'nin ilçeleri sırası ile Kelkit, Köse, Kürtün, Merkez, Şiran, Torul şeklindedir.

SON DAKİKA