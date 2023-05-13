Gümüşhane Şiran seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Gümüşhane Şiran Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Şiran seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile yurt genelinde sandık başına giden vatandaşlar cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilleri seçimi için oy kullandılar. Oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından tercih ettiği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. Gümüşhane Şiran seçim sonuçları Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile merak ediliyor. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla birlikte Şiran'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip ediyor. Peki, 2023 Şiran seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Gümüşhane Şiran 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.