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Haberler Fotohaber Güngören seçim sonuçları 2023 | İstanbul Güngören genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:43

Güngören seçim sonuçları 2023 | İstanbul Güngören genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Güngören seçimlerde 3. Bölgede yer alıyor. 2018 seçimlerinde 211 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilçede 2023 seçimlerinde oy kullanan vatandaşlar, Güngören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Güngören'de kim kazandı gibi sorulara yanıt arıyor. Bu ilçede ve semtlerinde en çok oy alan adayın kim olduğu merak ediliyor. İşte İstanbul Güngören Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları.

Güngören seçim sonuçları 2023 | İstanbul Güngören genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

Güngören seçim sonuçları sayfası üzerinden bu ilçede hangi partinin en yüksek oy aldığını öğrenebilir, açılan sandıkları canlı olarak takip edebilirsiniz. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanan vatandaşlar, Güngören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna sabah.com.tr'de yanıt buluyor. 14 Mayıs akşamı sandıkların açılışıyla eş zamanlı olarak Güngören Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları verilerine ulaşabilirsiniz.

Güngören seçim sonuçları 2023 | İstanbul Güngören genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

GÜNGÖREN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı; sandıkların açılmasıyla beraber anlık olarak yenilenecek. Sabah.com.tr Güngören seçim sonuçları sayfası üzerinden ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına, geçerli ve geçersiz oy oranlarına, açılan sandık sayısına ulaşabilirsiniz. Güngören ilçesinde ve mahallelerinde kullanılan geçerli oyların hangi adaya verildiğine de göz atabilirsiniz.

Güngören Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

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Güngören seçim sonuçları 2023 | İstanbul Güngören genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

GÜNGÖREN KAÇINCI BÖLGEDE?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Güngören seçimlerde 3. Bölgede yer alıyor. 3. seçim bölgesinde yer alan diğer ilçeler ise şu şekilde;

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri.

Güngören seçim sonuçları 2023 | İstanbul Güngören genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Güngören seçim sonuçları 2023 | İstanbul Güngören genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

Güngören 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %55,63

MUHARREM İNCE - %30,29

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %7,90

MERAL AKŞENER - %4,97

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %1,06

DOĞU PERİNÇEK - %0,16

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