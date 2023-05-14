Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:43

Güngören seçim sonuçları 2023 | İstanbul Güngören genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Güngören seçimlerde 3. Bölgede yer alıyor. 2018 seçimlerinde 211 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilçede 2023 seçimlerinde oy kullanan vatandaşlar, Güngören seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Güngören'de kim kazandı gibi sorulara yanıt arıyor. Bu ilçede ve semtlerinde en çok oy alan adayın kim olduğu merak ediliyor. İşte İstanbul Güngören Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları.