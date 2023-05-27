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Haberler Fotohaber Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:40

Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Güngören seçim sonuçları sayfası, genel seçimlerde hangi adayın ne kadar oy aldığını öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs'taki seçimlerin ikinci tura kalması üzerine, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları tüm ülkenin gündemine oturdu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Güngören'de hangi adayın yüzde kaç oy aldığını öğrenerek seçimi kim kazandı, Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları 28 Mayıs akşamı haberimize eklenecek. İşte İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı ile canlı rakamlar.

Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Güngören seçim sonuçları, İstanbul'daki ilçelerde adayların oy dağılımını merak edenler tarafından mercek altına alınıyor. Bu ekran üzerinden Güngören'de ve İstanbul'un diğer ilçelerinde hangi adayın ne kadar oy aldığını öğrenebilirsiniz. Seçimlerde 3. Bölgede yer alan Güngören'de en çok oyu kimin aldığını öğrenmek isteyenler için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verileri 28 Mayıs akşamı canlı olarak sayfamıza eklenecek. 2. tur seçim sonuçları ekranı üzerinden adayların oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs akşamı sandıkların kapanacağı ve oy verme işlemi tamamlanacağı saat 17:00 olarak duyuruldu. Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. Her açılan sandıktan çıkan rakamlar sabah.com.tr Güngören seçim sonuçları ekranında yer alacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

İstanbul Güngören Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GÜNGÖREN'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye 2023 genel seçimleri kapsamında milyonlarca vatandaş 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. 200 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı Güngören'de Recep Tayyip Erdoğan %52.44 oy oranıyla 93 bin 345; Kemal Kılıçdaroğlu ise %42.5 oy oranıyla 75 bin 647 oy kazandı.

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Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE GÜNGÖREN'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

AK Parti%40,90

CHP%22,37

Yeşil Sol%8,87

İYİ Parti%8,67

MHP%6,52

Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

28 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında; yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Buna göre oy pusulası aşağıdaki gibi şekillenecek;

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