Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Güngören seçim sonuçları sayfası, genel seçimlerde hangi adayın ne kadar oy aldığını öğrenmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs'taki seçimlerin ikinci tura kalması üzerine, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları tüm ülkenin gündemine oturdu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Güngören'de hangi adayın yüzde kaç oy aldığını öğrenerek seçimi kim kazandı, Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları 28 Mayıs akşamı haberimize eklenecek. İşte İstanbul Güngören seçim sonuçları ekranı ile canlı rakamlar.