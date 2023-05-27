Güngören seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Güngören seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Güngören seçim sonuçları, İstanbul'daki ilçelerde adayların oy dağılımını merak edenler tarafından mercek altına alınıyor. Bu ekran üzerinden Güngören'de ve İstanbul'un diğer ilçelerinde hangi adayın ne kadar oy aldığını öğrenebilirsiniz. Seçimlerde 3. Bölgede yer alan Güngören'de en çok oyu kimin aldığını öğrenmek isteyenler için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verileri 28 Mayıs akşamı canlı olarak sayfamıza eklenecek. 2. tur seçim sonuçları ekranı üzerinden adayların oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusuna cevap bulabilirsiniz.