HAC KURALARI TARİHİ 2024 | Diyanet Hac kura ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Hac ibadeti yapmak isteyen milyonlarca kişi olduğunu söyledi, İşte, Diyanet Hac kura ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorularının yanıtı...