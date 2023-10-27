Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HAC KURALARI TARİHİ 2024 | Diyanet Hac kura ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:00

HAC KURALARI TARİHİ 2024 | Diyanet Hac kura ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

Hac Kurları 2024 yılı için ne zaman çekilecek son dakika araştırılıyor. Hac Kuraları 13 Eylül tarihinde başlamış, 11 Ekim tarihinde ise son bulacaktı. Bu noktada ise hac ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar kuralar ne zaman çekilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman? İşte, son dakika hac kurası haberleri...

HAC KURALARI AÇIKLANDI HABERİ bekleniyor! 2024 Hac Kurları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Hac ibadeti yapmak isteyen milyonlarca kişi olduğunu söyledi, İşte, Diyanet Hac kura ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorularının yanıtı...

HAC KURALARI AÇIKLANDI HABERİ bekleniyor! 2024 Hac Kurları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAC KURALARI AÇIKLANDI HABERİ bekleniyor! 2024 Hac Kurları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.

HAC KURALARI AÇIKLANDI HABERİ bekleniyor! 2024 Hac Kurları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

HAC KURALARI AÇIKLANDI HABERİ bekleniyor! 2024 Hac Kurları ne zaman açıklanacak belli oldu mu?
SON DAKİKA