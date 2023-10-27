Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:00
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
23:00
HAC KURALARI TARİHİ 2024 | Diyanet Hac kura ne zaman çekilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak belli oldu mu?
Hac Kurları 2024 yılı için ne zaman çekilecek son dakika araştırılıyor. Hac Kuraları 13 Eylül tarihinde başlamış, 11 Ekim tarihinde ise son bulacaktı. Bu noktada ise hac ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar kuralar ne zaman çekilecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman? İşte, son dakika hac kurası haberleri...