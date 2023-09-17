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Haberler Fotohaber HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.09.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 09:31

HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?

Yemekteyiz 'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın birincisi belli oluyor. Birinci olan isim büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanacak. Programın takipçileri, "15 Eylül 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu şu şekilde...

HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'de haftanın finali geldi çattı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışma programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Yarışmacılar 75 bin TL büyük ödülü kazanmak için rekabet ediyor ve haftanın birincisi cuma günü Zuhal Topal ve yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ile belli oluyor. 15 Eylül 2023 Yemekteyiz birinci kim oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi olan isim…

HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU 15 EYLÜL 2023?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 8 Eylül 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi 16:00'da yeni bölümleri ile ekrana gelen sevilen yarışma programında bilindiği üzere ödül miktarı 50.000 TL'den 75.000 TL'ye çıkarıldı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları (11-15 Eylül) da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?

Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11-15 Eylül Yarışmacıları arasında aşçılık üzerine deneyimi olan isimler olduğu gibi, kendi mutfağında yemek yapan kişilerin de yer aldığı görülüyor.

HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?

İŞTE YEMEKTEYİZ KAZANANI...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazanan ve 75 bin TL'yi almaya hak kazanan isim AKIN BEY oldu.

HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı: Müzeyyen Uğur

2. gün yarışmacısı: Bora Kadem

3. gün yarışmacısı: Akın Yakak

4. gün yarışmacısı: Betül Koçhan

5. gün yarışmacısı: Tuana Tokmak

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