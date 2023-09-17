HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'de haftanın finali geldi çattı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışma programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Yarışmacılar 75 bin TL büyük ödülü kazanmak için rekabet ediyor ve haftanın birincisi cuma günü Zuhal Topal ve yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ile belli oluyor. 15 Eylül 2023 Yemekteyiz birinci kim oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi olan isim…