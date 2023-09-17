HAFTANIN KAZANANI BELLİ OLDU! | Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 15 Eylül 2023 puan durumu ile Yemekteyiz haftanın birincisi olan yarışmacı kim oldu?

Yemekteyiz 'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan programda haftanın birincisi belli oluyor. Birinci olan isim büyük ödül olan 75 bin TL'yi kazanacak. Programın takipçileri, "15 Eylül 2023 Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu şu şekilde...