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Haberler Fotohaber Hakkari Şemdinli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Şemdinli seçim sonucu ve oy oranları listesi
Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 11:31

Hakkari Şemdinli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Şemdinli seçim sonucu ve oy oranları listesi

Doğu Anadolu ilçelerinden biri olan Hakkari Şemdinli, 42,471yakın nüfusa ev sahipliği yapıyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde oy kullanan vatandaşlar, Hakkari Şemdinli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sandıkların açılacağı zamanı araştırıyor. 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla birlikte netlik kazanacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi sonuçları anbean sabah.com.tr'de yer alacak. İşte Hakkari Şemdinli seçim sonuçları ekranı, partilerin oy oranları ve anlık durum!

Hakkari Şemdinli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Şemdinli seçim sonucu ve oy oranları listesi

2023 seçimleri için milyonların bekleyişi sürüyor. Hakkari Şemdinli ilçesinde ikamet eden ve oylarını bu ilçede kullanacak olanlar, 2023 Hakkari Şemdinli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2023 Genel seçim sonuçları ve milletvekili oy oranları YSK ile paralel şekilde sabah.com.tr'den anbean paylaşılacak. 14 Mayıs 2023 sandıkların açılması ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt bulacak. İşte Hakkari Şemdinli seçim sonuçları 2023 ekranı ve adayların oy oranları

Hakkari Şemdinli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Şemdinli seçim sonucu ve oy oranları listesi

2023 HAKKARİ ŞEMDİNLİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta saat 17:00'de oy verme süreci tamamlanacak. Akşam saatlerinde sandıklar açıldığı andan itibaren sayılan her sandıkla birlikte sayfamız güncellenecek ve partilerin oy oranları anbean vatandaşların bilgisine sunulacak. Sabah.com.tr Selim seçim sonuçları sayfası ile YSK'dan alınan anlık veriler doğrultusunda ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına ve partilerin oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Şemdinli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Hakkari Şemdinli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Şemdinli seçim sonucu ve oy oranları listesi

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Hakkari Şemdinli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Şemdinli seçim sonucu ve oy oranları listesi

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

  1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

  1. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

  1. Kabine girerken cep telefonunuzu sandık görevlilerine teslim edin:

Kabine girerken cep telefonu, fotoğraf makinesi ve benzeri görüntü kaydedici cihazlarınızı dışarıda bırakmanız gerekmektedir. Oy kullanırken kabinlerde çekim yapmak, fotoğraf ve video çekerek bunları dağıtmak yasaktır. Bu sebeple, cep telefonu ve benzeri eşyalarınızı, oy verme işleminiz bittiğinde geri almak üzere sandık kuruluna teslim etmelisiniz.

  1. Oy pusulasında mühür dışında işaret koymayın ve mührü taşırmayın:

Oy pusulasında tercih ettiğiniz aday için ayrılan bölümün dışına taşırmayacak şekilde "TERCİH" veya "EVET" mührünü basın. Oy pusulasının hiçbir yerine imza atmayın, işaret koymayın. Zarfın içine oy pusulasından başka bir şey koymayın.

Ayrıca cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi için verilen iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atın.

  1. Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Oy kullanıp zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imza atın.

Oy Verirken Kimlik Zorunlu Mu?

Oy kullanırken kimlik belgesi ya da yukarıda belirtilen kimlik belgesi yerine geçecek T.C. kimlik numarasının bulunduğu resmi evrak zorunludur.

Hakkari Şemdinli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Hakkari Şemdinli seçim sonucu ve oy oranları listesi

Seçim Günü Yasakları

  • Seçim günü saat 06:00 – 00:00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapılamayacak.
  • Emniyet görevlileri ve asayişi korumakla görevli personel dışında yerleşim yerlerinde hiç kimse silah taşıyamayacak.
  • Kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
  • Bu tip bir özelliği bulunan lokanta ve kafelerde yalnızca yemek servisi yapılacak.
  • Seçim günü saat 18:00'e kadar düğün yapılamayacak, düğünler bu saatten sonra yapılabilecek.
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