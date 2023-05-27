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Haberler Fotohaber Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:30

Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milyonlarca seçmen 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur seçimi için yeniden sandıkların yolunu tutacak. İlk turda yurt içindeki geçersiz oy sayısı 1 milyon 20 bin 749 olarak açıklanmıştı. Hal böyleyken oylarının geçersiz sayılmasını istemeyen vatandaşlar, ''Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Zarfın ıslatılarak kapatılması ya da tam kapanmaması durumunda oyların geçersiz sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak, zarf tam kapanmazsa ne olur? İşte yanıtı…

Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak?

Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Milyonlarca seçmen, Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasında tercihini yapacak. Seçime sayılı saatler kala geçersiz sayılacak zarflar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sosyal medyada yayılan oy pusulası zarfının ıslatılarak kapatılması durumunda oyların geçersiz sayılacağı iddiası kafaları karıştırdı. Peki, Hangi zarflar geçerli, 28 Mayıs ikinci tur seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak? İşte, detaylar…

Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak?

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

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Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak?

PUSULAYA MÜHÜR BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ Mİ OLUR?

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak?

OY PUSULASI NASIL KATLANILIR?

Cumhurbaşkanı adayını seçerken isimlerin altında bulunan yuvarlak bölüme mührünü vuracak. Fakat bu mührü vururken diğer adaylara mührün taşmaması şartı aranacak. Dolayısıyla mühür vurulan adayın olduğu kısmı dışa doğru katlamak önemlidir.

Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak?

ZARF TAM KAPANMAZSA OY GEÇERSİZ SAYILIR MI?

Zarfın açık kalması oy geçerliliğini etkilemez. Herhangi bir sorun olmadan oyunuz geçerli sayılacaktır.

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