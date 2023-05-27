Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri'nde salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milyonlarca seçmen 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur seçimi için yeniden sandıkların yolunu tutacak. İlk turda yurt içindeki geçersiz oy sayısı 1 milyon 20 bin 749 olarak açıklanmıştı. Hal böyleyken oylarının geçersiz sayılmasını istemeyen vatandaşlar, ''Hangi zarflar geçerli, hangi zarflar geçersiz sayılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Zarfın ıslatılarak kapatılması ya da tam kapanmaması durumunda oyların geçersiz sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ıslatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi olacak, zarf tam kapanmazsa ne olur? İşte yanıtı…