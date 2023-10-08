SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ VE AFAD DUYURDU: HATAY'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

4 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 10:58'de yaşanan depremin merkez üssü Samandağ ilçesi olarak açıklandı. 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 10.81 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı gün içerisinde saat 16:04'te Hatay'da bir deprem daha kaydedildi. 3.3 büyüklüğünde, 8.0 km derinlikteki sarsıntının merkez üssü Antakya olarak açıklandı.