SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Hatay deprem ile peş peşe sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, saat 10.58'de Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Samandağ merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. 10,81 kilometre derinlikte ölçülen Hatay depremi bölge halkında paniğe neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alındı. Ardından Antakya'da bir sarsıntı daha gerçekleşti. İşte, 7 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hatay deprem büyüklüğü, merkez üssü ve şiddeti hakkında tüm detaylar...