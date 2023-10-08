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Haberler Fotohaber SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay'da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 08.10.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 00:50

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay'da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Hatay deprem ile peş peşe sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, saat 10.58'de Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Samandağ merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. 10,81 kilometre derinlikte ölçülen Hatay depremi bölge halkında paniğe neden olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri mercek altına alındı. Ardından Antakya'da bir sarsıntı daha gerçekleşti. İşte, 7 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hatay deprem büyüklüğü, merkez üssü ve şiddeti hakkında tüm detaylar...

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Samandağ olarak açıklandı. 10.81 kilometre derinlikte ölçülen sarsıntı, bölge halkında paniğe neden olurken Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kandilli Rasathanesi aynı gün içerisinde 3 üzeri büyüklükte Antakya merkezli bir deprem daha kaydetti. Peki, şimdi Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde-büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 7 Ekim 2023 Hatay depremi hakkında detaylı bilgiler...

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ VE AFAD DUYURDU: HATAY'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi.

4 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 10:58'de yaşanan depremin merkez üssü Samandağ ilçesi olarak açıklandı. 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 10.81 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı gün içerisinde saat 16:04'te Hatay'da bir deprem daha kaydedildi. 3.3 büyüklüğünde, 8.0 km derinlikteki sarsıntının merkez üssü Antakya olarak açıklandı.

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SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD VERİLERİ İLE HATAY DEPREM DETAYLARI

Büyüklük:4.0 (Ml)

Yer:Akdeniz - [06.10 km] Samandağ (Hatay)

Tarih:2023-10-04

Saat:10:58:14 TSİ

Enlem:36.072 N

Boylam:35.894 E

Derinlik:10.81 km

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ VERİLERİ İLE 2. HATAY DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.3

Yer:KARAALI-ANTAKYA (HATAY)

Tarih:2023-10-04

Saat:16:04:59 TSİ

Enlem:36.3498

Boylam:36.1110

Derinlik:8.0 km

SON DAKİKA HATAY DEPREM HABERİ: Samandağ ve Antakya sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 6 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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