Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:35

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Samandağ sallandı! 3 Ağustos 2023 Şimdi Hatay'da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile sarsıldı. Samandağ merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 3 Ağustos 2023 Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri..