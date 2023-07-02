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Haberler Fotohaber HATAY DEPREM SON DAKİKA: 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 02.07.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 14:04

HATAY DEPREM SON DAKİKA: 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile şiddetli sallandı. Hatay ili Odabaşı merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 2 Temmuz 2023 Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

HATAY DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Hatay deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Odabaşı olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 3,4 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Hatay'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 2 Temmuz 2023 Hatay depremi hakkında merak edilenler...

HATAY DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: HATAY'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Hatay ili Odabaşı ilçesinde saat 13.16'da bir deprem meydana geldi.

3,4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 3,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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HATAY DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

ODABASI-(HATAY) https:/

02.07.2023

13:16:00 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 3.4 km

HATAY DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

AFAD: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ DEFNE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ise deprem Hatay'ın Defne ilçesinde meydana geldi.

Saat 13.15'te yaşanan depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 7 kim olarak ölçüldü.

HATAY DEPREM SON DAKİKA! Şiddetli sallandı! Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Defne (Hatay)

Tarih:2023-07-02

Saat:13:15:59 TSİ

Enlem:36.181 N

Boylam:36.138 E

Derinlik:7 km

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