HATAY DEPREM SON DAKİKA: 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile şiddetli sallandı. Hatay ili Odabaşı merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 3.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 2 Temmuz 2023 Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...