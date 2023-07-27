Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:53

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile şiddetli sallandı. Hatay ili Karacurun-Yayladağı merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 24.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Hatay deprem son dakika bilgileri...