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Haberler Fotohaber HATAY DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula
Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:53

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberi: Hatay deprem ile şiddetli sallandı. Hatay ili Karacurun-Yayladağı merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 24.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Hatay deprem son dakika bilgileri...

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Yayladağı sallandı! 28 Temmuz 2023 Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Hatay depremi son dakika gündemindeki yerini aldı. 25 Temmuz'da Adana'da yaşanan 5,5 şiddetindeki depremin ardından peş peşe artçı depremler yaşanmaya devam ederken bu sabah saatlerinde bir deprem haberi de Hatay'dan geldi. Karacurun-Yayladağı merkez üssünde gerçekleşen depremin ardından şehir sallandı. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgileri araştırılıyor. Yerin 24 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Hatay deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü merak ediliyor. Peki, 26 Temmuz bugün Hatay'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Yayladağı sallandı! 28 Temmuz 2023 Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: HATAY'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 2 Temmuz 2023 Çarşamba günü Hatay ili Karacurun-Yayladağı ilçesinde saat 08:38' de bir deprem meydana geldi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 24.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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HATAY DEPREM SON DAKİKA: Yayladağı sallandı! 28 Temmuz 2023 Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Büyüklük:3.5 (Mw)

Yer: Karacurun-Yayladağı (Hatay)

Tarih:2023-07-27

Saat:08:38:26 TSİ

Enlem:36.0152 N

Boylam: 36.0587 E

Derinlik:24.0km

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Yayladağı sallandı! 28 Temmuz 2023 Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

HATAY DEPREM SON DAKİKA: Yayladağı sallandı! 28 Temmuz 2023 Şimdi Hatay’da deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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