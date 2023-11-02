Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber HAVA DURUMU 2 Kasım 2023: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 09:29

HAVA DURUMU 2 Kasım 2023: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

Son dakika Hava durumu 2 Kasım 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde 5 günlük tahmine göre yağmurun geleceğini aktaran Meteoroloji'nin tahminleri sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlıyor. Sıcaklıklar düşüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugünden itibaren değişiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek? İşte hava durumu tahminleri!

HAVA DURUMU 2 Kasım 2023: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

Hava durumu tahmini yayında. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre bugünden itibaren sağanak yağıl yurdu etkisi altına alıyor. Bir süredir pastırma sıcaklarını yaşayan Türkiye'de sıcaklıklar düşüyor. Batı ve iç kesimlerde etkisini gösterecek yağışın ne zaman biteceği gündemde. İşte il il hava durumu 2 Kasım günlük tahmin...

HAVA DURUMU 2 Kasım 2023: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞRMU BAŞLIYOR!

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden ve pastırma sıcaklarını yaşayan yurtta bu hafta sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Meteoroloji raporuna göre 2 Kasım Perşembe gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerinde etkili olacak düşük sıcaklıkla birlikte yağış bekleniyor.

Yayımlanan rapora göre hafta ortasında birden düşecek hava sıcaklığı ile birlikte İstanbul'un da dahil olduğu birçok ilde yağış yurdu etkisi altına alacak. Gök gürültülü sağanak yağışın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAVA DURUMU 2 Kasım 2023: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ( Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu ( Kilis ve Gaziantep haric ) ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU 2 Kasım 2023: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU 2 Kasım 2023: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak, yağmur ne zaman yağacak?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA