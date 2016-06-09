Cuma Mesajları 2016 - Yazılı ve Resimli Cuma Mesajı arayanlar için yüzlerce mesaj burada...

Bugün günlerden 10 Haziran 2016... Mübarek Ramazan ayının ilk cuma günü...



Cuma günleri her zaman özeldir. Yalnız Ramazan olduğunda çok daha özeldir.



Her cuma günü olduğu gibi, bu cuma günüde sevdiklerinize en güzel şekilde "hayırlı cumalar" dileklerinizi iletmeniz için en güzel cuma mesajları ve sözlerini bu sayfada bir araya getiriyoruz.





Telefondan arama yapmak kimileri için yorucu, sıkıcı ya da çok zaman alan bir işlem olabiliyor. Kimisi ise hiç üşenmeden arama yaparak "hayırlı cumalar" dileklerini iletebiliyor.



Hayırlı Cumalar dileklerini kısa mesaj üzerinden ya da sosyal ağlar üzerinden iletmek isteyenler en güzel ve en beğenilen



Bu sayfada en güzel cuma sözleri ve mesajları bulabilir, bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirdikten sonra sevdiklerinize gönderebilirsiniz.



Hayırlı cumalar.



İşte en güzel Cuma Sözleri... Cuma günü çoğu zaman unutulan dostları hatırlatan gündür... Hatırladığınız dostlarınıza mesaj göndermek için yüzlerce mesajı altta bulabilirsiniz.Telefondan arama yapmak kimileri için yorucu, sıkıcı ya da çok zaman alan bir işlem olabiliyor. Kimisi ise hiç üşenmeden arama yaparak "hayırlı cumalar" dileklerini iletebiliyor.dileklerini kısa mesaj üzerinden ya da sosyal ağlar üzerinden iletmek isteyenler en güzel ve en beğenilen cuma mesajları nın bu sayfanın altından detaylara ulaşabilir.Bu sayfada en güzel cuma sözleri ve mesajları bulabilir, bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirdikten sonra sevdiklerinize gönderebilirsiniz.