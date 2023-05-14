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Haberler Fotohaber IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:34

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlerde Iğdır ilimizde oy kullanan seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için oy kullananlar Iğdır seçim sonuçlarını öğrenmek isteyerek 2023 Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 2023 Iğdır seçim sonuçları oy oranları ve tüm ayrıntılar.

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Iğdır seçim sonuçları, YSK tarafından belirlenen oy verme saatlerinin sona ermesinin ardından seçmenler tarafından merak ediliyor. Milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'a oy verenler Iğdır seçim sonuçları için 2023 Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? sorularına cevap arıyor.

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimi Iğdır sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Iğdır Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

  1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  2. MUHARREM İNCE (ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ)
  3. KEMAL KILIÇDAROĞLU
  4. SİNAN OĞAN
IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

IĞDIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ

1- CANTÜRK ALAGÖZ

2- AHMET TUTULMAZ

MHP

1- YAŞAR KARADAĞ

2- İBRAHİM DİZMAN

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CHP

1- YUSUF ASLAN

2- İSMAİL SARIBOĞA

İYİ PARTİ

1- KEREM KARABULUT

2- TANER BAŞARAN

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