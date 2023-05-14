IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Seçimlerde Iğdır ilimizde oy kullanan seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için oy kullananlar Iğdır seçim sonuçlarını öğrenmek isteyerek 2023 Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 2023 Iğdır seçim sonuçları oy oranları ve tüm ayrıntılar.