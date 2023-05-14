IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Iğdır seçim sonuçları, YSK tarafından belirlenen oy verme saatlerinin sona ermesinin ardından seçmenler tarafından merak ediliyor. Milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'a oy verenler Iğdır seçim sonuçları için 2023 Iğdır Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? sorularına cevap arıyor.

IĞDIR SEÇİM SONUÇLARI 2023

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimi Iğdır sonuçları ve tüm detaylar şöyle;