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Haberler Fotohaber İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Bursluluk sınavı İOKBS başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 12:56

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Bursluluk sınavı İOKBS başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS başvuru nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini kapsayan İOKBS başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırmalar devam etmekte. Öğrenciler ve ebeveynleri, İOKBS bursu ne kadar oldu, başvurular ne zaman sorusuna yanıt arıyor. 3 Eylül 2023'te yapılacak sınavlar için kontenjan 70 binden 100 bine çıkarılmış durumda. İşte İOKBS başvuru 2023 hakkında detaylar

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Bursluluk sınavı İOKBS başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, şartları neler soruları yanıt arıyor. Bakan Özer 70 bin civarı kontenjanın 100 bine çıkarıldığını açıklarken, İOKBS başvuru tarihleri 2023 için tarih vermiş oldu. Sınav 3 Eylül'de yapılacakken öğrenciler ve ebeveynleri İOKBS bursu ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Bursluluk sınavı İOKBS başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

BAKAN MAHMUT ÖZER: KONTEJANI ARTIRDIK!

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık.

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İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Bursluluk sınavı İOKBS başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Bursluluk sınavı İOKBS başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Bursluluk sınavı İOKBS başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

İOKBS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

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