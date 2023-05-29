İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Bursluluk sınavı İOKBS başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS başvuru nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini kapsayan İOKBS başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırmalar devam etmekte. Öğrenciler ve ebeveynleri, İOKBS bursu ne kadar oldu, başvurular ne zaman sorusuna yanıt arıyor. 3 Eylül 2023'te yapılacak sınavlar için kontenjan 70 binden 100 bine çıkarılmış durumda. İşte İOKBS başvuru 2023 hakkında detaylar