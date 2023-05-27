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Haberler Fotohaber İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beşiktaş seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:12

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beşiktaş seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Beşiktaş'tan çıkacak seçim sonuçları merakla takip ediliyor. İlk turun ardından ikinci tur için sandık başına gidecek vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak. Bu kapsamda ise il ve ilçelerin oyları için gözler doğru ve anlık verilerin yer alacağı sabah.com.tr ekranında. Bu kapsamda "İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları yanıt arıyor. İşte seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı ve detaylar.

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beşiktaş seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

175.190 nüfuslu Beşiktaş'ta vatandaşlar 28 Mayıs'ta sandık başına giderek oylarını kullanacak ve sandıklar açılmaya başlandıkça bu bölgeden de anlık veriler sabah.com.tr ekranında olacak. Bilindiği üzere Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy toplayabildi. Peki, İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte canlı ve anlık seçim sonuçları ekranı…

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beşiktaş seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İSTANBUL BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beşiktaş seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BEŞİKTAŞ'TA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

KEMAL KILIÇDAROĞLU %80.48 (97,080 oy.)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.86 (20,338 oy.)
SİNAN OĞAN %2.46 (2,964 oy).
MUHARREM İNCE %0.2 (1248 oy.)

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beşiktaş seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.
2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beşiktaş seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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