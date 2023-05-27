İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beşiktaş seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İstanbul Beşiktaş'tan çıkacak seçim sonuçları merakla takip ediliyor. İlk turun ardından ikinci tur için sandık başına gidecek vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak. Bu kapsamda ise il ve ilçelerin oyları için gözler doğru ve anlık verilerin yer alacağı sabah.com.tr ekranında. Bu kapsamda "İstanbul Beşiktaş seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları yanıt arıyor. İşte seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı ve detaylar.