İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullananlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları araştırmasına çıktı. 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı mercek altına alındı. Bu kapsamda 2023 İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. YSK tarafından açıklanan seçim sonucu verilerine canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 İstanbul Beylikdüzü Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları anlık takip ekranı...