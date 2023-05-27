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Haberler Fotohaber İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 17:05

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullananlar Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayı oy sonuçları araştırmasına çıktı. 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı mercek altına alındı. Bu kapsamda 2023 İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı sorusu yanıt aramaya başladı. YSK tarafından açıklanan seçim sonucu verilerine canlı olarak sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 İstanbul Beylikdüzü Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları anlık takip ekranı...

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler 2023 Seçim sonucu için YSK son dakika açıklamalarına çevrildi. Yaşadıkları il ve ilçelerdeki durumu merak eden vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sorgulamasına başladı. YSK açıklaması sonrası İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinden Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları verilerine erişebilirsiniz. Peki, 2. Tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 İstanbul Beylikdüzü Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı ve anlık veriler…

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'NDE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan Beylikdüzü seçmen sayısı 270.526 olurken katılım oranı %90.20 olarak açıklandı. 730 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 239.841 olarak belirlendi.

Beylikdüzü seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %54.48

Recep Tayyip Erdoğan: %40.98

Sinan Oğan: %4.31

Muharrem İnce: %0.23

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'NDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %43.69

Cumhur İttifakı: %40.15

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %11.22

ATA İttifakı: %2.91

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.23

CHP: %33,25

AK Parti: %31,78

İYİ Parti: %10,44

Yeşil Sol Parti: %5,85

MHP: %5,37

İstanbul Beylikdüzü seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Beylikdüzü seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

İstanbul 2. seçim bölgesi, Avrupa Yakası'nın doğu kısmı olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu.

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

İstanbul 3. seçim bölgesi, genellikle yeni şehirleşmeye açılan ve şehrin batısında kalan ilçeler olarak belirlendi. İşte o ilçeler:

Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri.

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