İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri ardından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı araştırmaları hız kazandı. Megakentin en gözde ilçelerinden biri olan Beyoğlu seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu yanıt aramaya başladı. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısını etkileyen Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları YSK tarafından açıklanacak. İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023 verileri açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr seçim sonuç sayfasına yansıyacak. İşte, 2023 İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları…