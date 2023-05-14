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Haberler Fotohaber İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:12

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. İstanbul 2. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan vatandaşlar, "Seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı hesaplamaları ardından 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile TBMM'deki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı da ortaya çıkacak. Peki, Seçim sonucu verileri ile 2023 İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile son durum gelişmeleri…

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri ardından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı araştırmaları hız kazandı. Megakentin en gözde ilçelerinden biri olan Beyoğlu seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu yanıt aramaya başladı. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısını etkileyen Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları YSK tarafından açıklanacak. İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023 verileri açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr seçim sonuç sayfasına yansıyacak. İşte, 2023 İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları…

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları

2023 İSTANBUL BEYOĞLU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Beyoğlu Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Beyoğlu Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları

İSTANBUL BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI 2018

İstanbul 2. Seçim bölgesinde yer alan Beyoğlu'nun nüfusu 225.920'dir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Beyoğlu seçmen sayısı 170.779 olurken katılım oranı %85.27 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 145.617 olurken toplam geçerli oy sayısı 143.029 olarak belirlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde en yüksek oyu %52.16 oran ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Millet İttifakı adayı Muharrem İnce %32.23, Selahattin Demirtaş ise %10.37 oy topladı. 2018 İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları şöyle;

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları

İSTANBUL BEYOĞLU 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %52.16

Muharrem İnce: %32.23

Selahattin Demirtaş: %10.37

Meral Akşener: %3.90

Temel Karamollaoğlu: %1.13

Doğu Perinçek: %0.21

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