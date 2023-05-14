İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beyoğlu seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündeme geldi. İstanbul 2. Seçim bölgesinde yer alan ilçede oy kullanan vatandaşlar, "Seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı hesaplamaları ardından 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile TBMM'deki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili koltuk sayısı da ortaya çıkacak. Peki, Seçim sonucu verileri ile 2023 İstanbul Beyoğlu seçim sonuçları açıklandı mı? İşte, İstanbul Beyoğlu Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile son durum gelişmeleri…