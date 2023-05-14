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Haberler Fotohaber İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 16:21

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla araştırılmaya başlandı. İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları merak ediliyor. Açılan sandıklardan çıkan oylara göre ''Seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı anlık olarak sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında yerini alıyor. Öte yandan 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri isim listesi de netleşiyor. Peki, 2023 İstanbul Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, İstanbul Çatalca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri…

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlçede ikamet edenler, ''2023 İstanbul Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündemde tutuyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonucu ile belli oluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili koltuk sayısı hesapları yapılıyor. YSK açıklamaları sonrası tüm verilere sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 İstanbul Çatalca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum ve tüm gelişmeler…

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları

İSTANBUL ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Çatalca Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Çatalca Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları
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İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

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