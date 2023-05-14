İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlçede ikamet edenler, ''2023 İstanbul Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündemde tutuyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonucu ile belli oluyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili koltuk sayısı hesapları yapılıyor. YSK açıklamaları sonrası tüm verilere sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2023 İstanbul Çatalca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum ve tüm gelişmeler…