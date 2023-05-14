İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Çatalca seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla araştırılmaya başlandı. İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan ilçede Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları merak ediliyor. Açılan sandıklardan çıkan oylara göre ''Seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı anlık olarak sabah.com.tr 2023 seçim sonucu sayfasında yerini alıyor. Öte yandan 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri isim listesi de netleşiyor. Peki, 2023 İstanbul Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, İstanbul Çatalca Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri…