İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023: Fatih seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İstanbul Fatih seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri için araştırılmaya başladı. İstanbul 2. Bölgede yer alan ilçeye dair Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri oy oranları takip ediliyor. Fatih seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yanı sıra Cumhur İttifakı kapsamında Ak Parti ve MHP oyları ve Millet İttifakı kapsamında CHP ve İYİ Parti oyları araştırılıyor. Seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları YSK verileri ile takip ediliyor. İşte, İstanbul Fatih seçim sonuçları…