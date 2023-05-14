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Haberler Fotohaber İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023: Fatih seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:32

İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023: Fatih seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İstanbul Fatih seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri için araştırılmaya başladı. İstanbul 2. Bölgede yer alan ilçeye dair Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri oy oranları takip ediliyor. Fatih seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yanı sıra Cumhur İttifakı kapsamında Ak Parti ve MHP oyları ve Millet İttifakı kapsamında CHP ve İYİ Parti oyları araştırılıyor. Seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları YSK verileri ile takip ediliyor. İşte, İstanbul Fatih seçim sonuçları

İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023: Fatih seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İstanbul Fatih seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları gündemdeki yerini aldı. Seçimi kim kazandı sorusunda büyük rol oynayacak İstanbul'da 2. Bölgede yer alan Fatih ilçesi Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile araştırılıyor. Avrupa Yakası'nda yer alan ilçe canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023 son dakika oranları gündemde. İşte, İstanbul Fatih oy oranları ile güncel seçim sonuçları…

İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023: Fatih seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İSTANBUL 2. BÖLGE: FATİH SEÇİM SONUÇLARI 2023

İstanbul 2. Bölge: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Fatih seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023: Fatih seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023: Fatih seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK açıklamasına göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlanması ardından saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

2023 İstanbul ilçe seçim sonuçları Fatih oy oranları için takip edilmeye başladı. Canlı veriler YSK bilgileri ile sabah.com.tr'de!

İstanbul Fatih seçim sonuçları 2023: Fatih seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları

FATİH SEÇİM SONUCU VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Türkiye Genel Seçim İstanbul sonuçları ilçe ilçe araştırılıyor. Partilerin ve adayların oyları Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayına aktarılıyor.

İşte, milletvekili aday listesi:

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