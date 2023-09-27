İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir? İstanbul kentsel dönüşüm yasası kimleri kapsıyor, nasıl olacak? İşte yasanın içeriği!

İstanbul kentsel dönüşüm yasası hakkında araştırmalar gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Uzun süredir beklenen Büyük Marmara depremi beklenirken, İstanbul'da çok sayıda hasarlı, yarı hasarlı bina bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konu hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bu noktada, "İstanbul kentsel dönüşüm kimleri kapsıyor, nasıl olacak?" soruları yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında açıklamalar yapması bekleniyor. İşte İstanbul yasası hakkında bilgiler