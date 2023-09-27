İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir? İstanbul kentsel dönüşüm yasası kimleri kapsıyor, nasıl olacak? İşte yasanın içeriği!

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un olası depreme hazırlanmasının bakanlığın en önemli gündem maddesi olduğunu, İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasasının gündemde olduğunu belirtti.

Özhaseki, "Metni geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlediğimiz deprem şurasında bilim adamları ve akademisyenlere de anlatarak onlardan katkı istedik. İstiyoruz ki çıkan yasa, bütün olsun bu neden eksik ya da bu neden yapılmadı denilmesin.