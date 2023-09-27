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Giriş Tarihi: 27.09.2023 01:49 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 10:59

İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir? İstanbul kentsel dönüşüm yasası kimleri kapsıyor, nasıl olacak? İşte yasanın içeriği!

İstanbul kentsel dönüşüm yasası hakkında araştırmalar gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Uzun süredir beklenen Büyük Marmara depremi beklenirken, İstanbul'da çok sayıda hasarlı, yarı hasarlı bina bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konu hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bu noktada, "İstanbul kentsel dönüşüm kimleri kapsıyor, nasıl olacak?" soruları yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konu hakkında açıklamalar yapması bekleniyor. İşte İstanbul yasası hakkında bilgiler

İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir? İstanbul kentsel dönüşüm yasası kimleri kapsıyor, nasıl olacak? İşte yasanın içeriği!

İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir, kimleri kapsıyor, nasıl olacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Yarısı bizde kampanyasına binlerce kişi başvururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı sonucu konu hakkında açıklamalar yapılması bekleniyor.

İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir? İstanbul kentsel dönüşüm yasası kimleri kapsıyor, nasıl olacak? İşte yasanın içeriği!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2 haftada bir genellikle pazartesi günleri gerçekleşen toplantının 18 Eylül Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gitti.

Bu sebeple toplantı 26 Eylül 2023 saat 15.00'de yapılacak.

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İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir? İstanbul kentsel dönüşüm yasası kimleri kapsıyor, nasıl olacak? İşte yasanın içeriği!

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un olası depreme hazırlanmasının bakanlığın en önemli gündem maddesi olduğunu, İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasasının gündemde olduğunu belirtti.

Özhaseki, "Metni geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlediğimiz deprem şurasında bilim adamları ve akademisyenlere de anlatarak onlardan katkı istedik. İstiyoruz ki çıkan yasa, bütün olsun bu neden eksik ya da bu neden yapılmadı denilmesin.

İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir? İstanbul kentsel dönüşüm yasası kimleri kapsıyor, nasıl olacak? İşte yasanın içeriği!

6 aydır süren bir çaba var. Bir iki gün içinde kanun taslağımız son şeklini alacak ve kabine toplantısında cumhurbaşkanımıza sunacağım. Meclis açılmadan Meclis'e götürürüm. Komisyonlar da Meclis açılınca bir araya gelip ilk madde olarak bu konuyu görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

İstanbul kentsel dönüşüm yasası nedir? İstanbul kentsel dönüşüm yasası kimleri kapsıyor, nasıl olacak? İşte yasanın içeriği!

İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

İstanbul için özel bir birim kurmak istediklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, "İstanbul'da kentsel dönüşüm Türkiye'nin diğer illerindeki kentsel dönüşüm gibi sıradan bir işlem gibi devam ediyor.

Genel müdürlük şeklinde olmasını planlıyoruz. Kaynak temini yönünde yeni bir birim oluşturmak istiyoruz. Devletin refleksi, 'Maliye Bakanlığı pay ayırsın, bütçede göstersin.

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