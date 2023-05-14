İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları oy oranları

Son Dakika İstanbul seçim sonuçları 2023 araştırmaları başladı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge olarak ayrı ayrı değerlendirilen Marmara Bölgesi'ndeki Megakent sonuçlara kilitlenmiş durumda. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan oy oranları araştırılmaya başladı. İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy sayıları ile birlikte takip ediliyor. İlçe ilçe araştırılan sonuçlar "seçimi kim kazandı" sorusunda büyük rol oynayacak. İşte, anlık ve canlı İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023…