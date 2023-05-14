Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:31

İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları oy oranları

Son Dakika İstanbul seçim sonuçları 2023 araştırmaları başladı. 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge olarak ayrı ayrı değerlendirilen Marmara Bölgesi'ndeki Megakent sonuçlara kilitlenmiş durumda. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan oy oranları araştırılmaya başladı. İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy sayıları ile birlikte takip ediliyor. İlçe ilçe araştırılan sonuçlar "seçimi kim kazandı" sorusunda büyük rol oynayacak. İşte, anlık ve canlı İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023…

İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları oy oranları

İstanbul seçim sonuçları oy oranı canlı verilerle araştırılıyor. Meclis'te yer alacak 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim sonucu 81 ilde eş zamanlı takip ediliyor. Öte yandan ilçe ilçe detaylı araştırma da yapılabiliyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi) oyları yanı sıra Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İstanbul oy oranları son dakika YSK verileri ile kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, İstanbul seçim sonuçları 2023 güncel veriler…

İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları oy oranları

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE AÇIKLANIYOR!

Türkiye Genel Seçim sonuçları İstanbul ilçe oy oranları anlık olarak YSK verileri ile paylaşılıyor:

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları oy oranları

İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Sinan Oğan

İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları oy oranları

İSTANBUL İLÇE SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

SON DAKİKA