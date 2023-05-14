İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 ile yurdun dört bir bucağında 60 milyondan fazla kişi vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yoluna koyulacak. 2013 Şile cumhurbaşkanlık seçimlerinde seçmen sayısı, geçerli oy, katılım oranı ve kazanan ismin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Şile 'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Şile seçim sonuçları açıklandı mı, Şile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Şile seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.