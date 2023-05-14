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Haberler Fotohaber İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:59

İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

2023 Şile seçim sonuçları sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı vatandaş tarafından sorgulanıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 Şile seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

14 Mayıs Pazar sabahı saat 08.00 ile yurdun dört bir bucağında 60 milyondan fazla kişi vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandıkların yoluna koyulacak. 2013 Şile cumhurbaşkanlık seçimlerinde seçmen sayısı, geçerli oy, katılım oranı ve kazanan ismin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. İstanbul'da seçmen sayısının 11 milyon 350 bin 969 olduğu açıklanırken Şile 'de ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Şile seçim sonuçları açıklandı mı, Şile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Şile seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Şile seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Şile Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL ŞİLE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %52,99

Muharrem İnce: %33,50

Selahattin Demirtaş: %3,48

Meral Akşener: %8,88

Temel Karamollaoğlu: %0,90

Doğu Perinçek: %0,25

İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

İSTANBUL ŞİLE 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %50,95

Millet İttifakı: %35,93

Ak Parti: %44,51

CHP: %24,34

İYİ PARTİ: %12,81

MHP: %10,07

HDP: %6,21

SP: %1,51

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