İstanbul Şile seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İstanbul Şile sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

2023 Şile seçim sonuçları sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı vatandaş tarafından sorgulanıyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili sayısına da etkisini göstermekte. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasından kazanan isim sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 Şile seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Şile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.