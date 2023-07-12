İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberi: İzmir deprem ile gündemdeki yerini aldı. Ege Denizi, Çandarlı Körfezi merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı 3 km uzağında Aliağa ilçesinde şiddetli hissedildi. Bölge halkı araştırmalara başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. 12 Temmuz 2023 az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi sorgulanıyor. AFAD, Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, İzmir deprem son dakika bilgileri...