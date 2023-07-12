Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 12:36

İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberi: İzmir deprem ile gündemdeki yerini aldı. Ege Denizi, Çandarlı Körfezi merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı 3 km uzağında Aliağa ilçesinde şiddetli hissedildi. Bölge halkı araştırmalara başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. 12 Temmuz 2023 az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Depremin etkisi sorgulanıyor. AFAD, Kandilli depremin büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, İzmir deprem son dakika bilgileri...

İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

İzmir son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile araştırılıyor. Aliağa merkezli depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 10.9 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. İzmir deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. Peki, 12 Temmuz bugün İzmir deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, son dakika deprem haberleri...

İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM!

Deprem, 12 Temmuz saat 11.52'de İzmir Aliağa merkez üssünde meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin etkisi araştırılıyor.

AFAD depremi yerin 10.9 km altında kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

İZMİR DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.60 km] Aliağa (İzmir)

Tarih:2023-07-12 Saat:11:52:45 TSİ

Enlem:38.888 N Boylam:27.024 E

Derinlik:10.09 km

İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye'de takip ediliyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA