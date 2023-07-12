İzmir deprem son dakika haberi bugün! 12 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri tüm Türkiye'de takip ediliyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.