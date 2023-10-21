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Haberler Fotohaber İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Manisa da sallandı! 21 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 00:31

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Manisa da sallandı! 21 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika İzmir'de deprem mi oldu? Buca merkezli sarsıntı birçok bölgede şiddetli olarak hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi trend aramalar arasında yerini aldı. Gece saatlerinde gerçekleşen depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi yayında. İzmir deprem ne zaman, saat kaçta, yerin ne kadar altında oldu merak ediliyor. Şehir sakinleri kısa süreli panik yaşadı. İşte, 21 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile İzmir deprem şiddeti, merkezi ve konumu hakkında merak edilenler…

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Manisa da sallandı! 21 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İzmir deprem son dakika! Buca merkez üssü sallandı. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremin şiddeti/büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgilerini araştırıyor. Peki, az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç, derinliği ne kadar? İşte, 21 Ekim 2023 İzmir deprem hakkında merak edilenler.

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Manisa da sallandı! 21 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir deprem haberi gündemdeki yerini aldı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre İzmir Buca merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı 3.9 şiddetinde meydana geldi. 20 Ekim saat 23.53'te hissedilen deprem yerin 9.23 km altında kaydedildi.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgileri:

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İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Manisa da sallandı! 21 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İZMİR DEPREM

Büyüklük:3.9

(Mw) Yer:Buca (İzmir)

Tarih:2023-10-20 Saat:23:53:08 TSİ

Derinlik:9.23 km

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Manisa da sallandı! 21 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen büyük ve küçük boyutlu sarsıntılar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.

İşte, en son depremler:

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Manisa da sallandı! 21 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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