Giriş Tarihi: 21.10.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 00:31

İZMİR DEPREM SON DAKİKA: Manisa da sallandı! 21 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika İzmir'de deprem mi oldu? Buca merkezli sarsıntı birçok bölgede şiddetli olarak hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi trend aramalar arasında yerini aldı. Gece saatlerinde gerçekleşen depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi yayında. İzmir deprem ne zaman, saat kaçta, yerin ne kadar altında oldu merak ediliyor. Şehir sakinleri kısa süreli panik yaşadı. İşte, 21 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile İzmir deprem şiddeti, merkezi ve konumu hakkında merak edilenler…