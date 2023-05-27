İzmir Konak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Konak seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Konak seçim sonuçları 2023 son dakika verileriyle mercek altına alındı. 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı ikinci tur seçimi sonucu il ve ilçe bazlı araştırılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buluyor. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları için 2. Tur Seçim sonuçları bekleniyor. YSK tarafından son dakika açıklanan veriler sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 İzmir Konak seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK 28 Mayıs İzmir Konak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları canlı veriler…