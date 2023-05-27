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Haberler Fotohaber İzmir Konak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Konak seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:34

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Konak seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Konak seçim sonuçları 2023 son dakika verileriyle mercek altına alındı. 13. Cumhurbaşkanının belli olacağı ikinci tur seçimi sonucu il ve ilçe bazlı araştırılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt buluyor. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı oy oranları için 2. Tur Seçim sonuçları bekleniyor. YSK tarafından son dakika açıklanan veriler sabah.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 İzmir Konak seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK 28 Mayıs İzmir Konak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları canlı veriler…

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Konak seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Konak seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi akabinde araştırılmaya başlandı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Seçim sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı belli olacak. Oy pusulasında toplam 2 aday yer alırken Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları takibe alındı. YSK tarafından sandıklar açılmaya başladıkça Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları güncelleniyor. 1. Bölge İzmir Konak seçim sonucu canlı verileri YSK açıklamaları ile takip ediliyor. Peki, 2023 İzmir Konak seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların aldıkları oylar hakkında tüm detaylar…

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Konak seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR KONAK 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İzmir Konak Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Konak Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Konak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Konak seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KONAK'TA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

İzmir Konak seçmen sayısı 266.435 olurken katılım oranı %87,39 olarak açıklandı. 768 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 229.211 olarak belirlendi.

İzmir Konak seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %68,25

Recep Tayyip Erdoğan: %28,16

Sinan Oğan: %3,20

Muharrem İnce: %0,39

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Konak seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KONAK'TA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İzmir Konak seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %57,67

Cumhur İttifakı: %27,32

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %10,25

ATA İttifakı: %1,95

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,55

CHP: %46,03

AK Parti: %23,12

İYİ Parti: %11,64

Yeşil Sol: %10,25

MHP: %3,20

İzmir Konak seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Konak seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR İLÇELERİ

İzmir'in 30 ilçesi vardır:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

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