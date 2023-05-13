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Haberler Fotohaber İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:01

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminde oy kullanan vatandaşlar, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırmasına çıktı. İki seçim bölgesine ayrılan İzmir'de veriler ilçe ilçe sorgulanıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı güncel veriler için son dakika YSK açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 İzmir Menemen seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, son dakika YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve partilerin oy oranları…

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023 açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt arıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ile 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekilleri belli oluyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları son dakika YSK verileri ile yakından takip ediliyor. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranı ve koltuk sayısı için araştırmalar yapılıyor. Peki, 2023 İzmir Menemen seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve partilerin oy oranları anlık takip ekranı…

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve oy oranları

2023 İZMİR MENEMEN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İzmir Menemen Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Menemen Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak da adayların ve partilerin ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ

İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor:

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferhisar, Selçuk, Torbalı ve Urla.

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire.

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve oy oranları

İZMİR MENEMEN SEÇİM SONUÇLARI 2018

2022 yılı verilerine göre, İzmir 2. Seçim bölgesinde yer alan Menemen ilçesinin nüfusu 200.904'tür.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Menemen seçmen sayısı 120.496 olurken katılım oranı %89,11 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 107.376 olurken toplam geçerli oy sayısı 105.309 olarak belirlendi.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İzmir Menemen'de Millet İttifakı adayı Muharrem İnce %48.85 ile en yüksek oyu aldı.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %33.65, Selahattin Demirtaş ise %12.74 oy aldı. 2018 İzmir Menemen seçim sonuçları şöyle;

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