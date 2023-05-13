İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve oy oranları

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminde oy kullanan vatandaşlar, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı araştırmasına çıktı. İki seçim bölgesine ayrılan İzmir'de veriler ilçe ilçe sorgulanıyor. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı güncel veriler için son dakika YSK açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2023 İzmir Menemen seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, son dakika YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İzmir Menemen seçim sonucu ve partilerin oy oranları…