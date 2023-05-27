İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menemen seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü 8.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Sandık başına giderek oy kullanan vatandaşlar, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları için araştırmalarına başladı. İki seçim bölgesine ayrılan İzmir'de veriler ilçe ilçe sorgulanıyor. 2. Tur Seçim sonuçları güncel veriler için son dakika YSK açıklamaları yakından takip ediliyor. İkinci tur seçim sonucu tüm gelişmeleriyle sayfamızda yer alıyor. Peki, 2023 İzmir Menemen seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK canlı verileri ile 2023 İzmir Menemen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları…