Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menemen seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:47

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menemen seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023 verileri gündemdeki yerini aldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü 8.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Sandık başına giderek oy kullanan vatandaşlar, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları için araştırmalarına başladı. İki seçim bölgesine ayrılan İzmir'de veriler ilçe ilçe sorgulanıyor. 2. Tur Seçim sonuçları güncel veriler için son dakika YSK açıklamaları yakından takip ediliyor. İkinci tur seçim sonucu tüm gelişmeleriyle sayfamızda yer alıyor. Peki, 2023 İzmir Menemen seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK canlı verileri ile 2023 İzmir Menemen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları…

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menemen seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023 açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt arıyor. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ardından 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları son dakika YSK verileri ile yakından takip ediliyor. Millet İttifakı adayı ve Cumhur İttifakı adayı oy oranları hakkında bilgi almak isteyenler 2. Tur seçim sonuçları açıklandı mı merak ediyor. İkinci tur seçim sonucu ve adayların oy oranları canlı verileri YSK açıklaması sonrası sabah.com.tr üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2023 İzmir Menemen seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 İzmir Menemen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anlık takip ekranı…

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menemen seçim sonucu oy oranları ne oldu?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İzmir Menemen Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İzmir Menemen Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menemen seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MENEMEN'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

İzmir Menemen seçmen sayısı 147.757 olurken katılım oranı %90,03 olarak açıklandı. 426 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 130.841 olarak belirlendi.

İzmir Menemen seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %61,51

Recep Tayyip Erdoğan: %32,13

Sinan Oğan: %5,90

Muharrem İnce: %0,45

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menemen seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE MENEMEN'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İzmir Menemen seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %50,99

Cumhur İttifakı: %37,72

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %5,60

ATA İttifakı: %2,67

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,51

CHP: %32,91

AK Parti: %24,13

Yeşil Sol: %13,91

İYİ Parti: %10,12

MHP: %6,12

İzmir Menemen seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İzmir Menemen seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İZMİR İLÇELERİ

İzmir'in 30 ilçesi vardır:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

SON DAKİKA