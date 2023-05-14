İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI CANLI VE ANLIK VERİLER

Türkiye Genel Seçim sonuçları İzmir il ve ilçelerinde anlık olarak YSK verileri ile paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İzmir seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.