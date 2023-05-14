İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri oy oranları kapsamında İzmir seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Ege Bölgesi'nde yer alan şehirde otuz ilçe bulunuyor. Nüfus bakımından ülkenin en büyük üçüncü şehri olan İzmir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ile araştırılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yanı sıra Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oyları da takip ediliyor. İşte, İzmir seçim sonuçları 2023 canlı yüzdeler ile "seçimi kim kazandı" sorusunun yanıtına dair veriler…