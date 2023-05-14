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Haberler Fotohaber İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:24

İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri oy oranları kapsamında İzmir seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Ege Bölgesi'nde yer alan şehirde otuz ilçe bulunuyor. Nüfus bakımından ülkenin en büyük üçüncü şehri olan İzmir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ile araştırılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yanı sıra Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oyları da takip ediliyor. İşte, İzmir seçim sonuçları 2023 canlı yüzdeler ile "seçimi kim kazandı" sorusunun yanıtına dair veriler…

İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı

İzmir seçim sonuçları oy oranı araştırmaları gündemdeki yerini aldı. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimi kapsamında adaylar arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Sinan Oğan oyları takip ediliyor. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir oy oranları son dakika verileri ile araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu oy yüzdeleri siyasi parti ve adaylar özelinde gündemde. İşte, İzmir seçim sonuçları 2023 son durum…

İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI CANLI VE ANLIK VERİLER

Türkiye Genel Seçim sonuçları İzmir il ve ilçelerinde anlık olarak YSK verileri ile paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İzmir seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı

İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Sinan Oğan

İzmir seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs İzmir seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili oy oranları canlı

İZMİR İLÇELERİ VE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İzmir 1. Bölge: Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla

İzmir 2. Bölge: Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire

İzmir'de 28 milletvekili çıkarılacak. Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili aday listesi şöyle:

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