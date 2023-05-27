İzmit seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Kocaeli İzmit seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

İzmit seçim sonuçları ekranı; 2. turda bu ilçede hangi adayın ne kadar oy aldığını merak eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları, oy veren vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. 28 Mayıs'ta oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından YSK 2. tur seçim sonuçları verilerini yayınlayacak, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ekranı da böylece güncellenecek. Böylece Kocaeli İzmit seçim sonuçları sayfası üzerinden oy oranları ne oldu, kim kazandı sorularının yanıtına ulaşabilir, canlı verileri inceleyebilirsiniz.