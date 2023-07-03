Giriş Tarihi: 03.07.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 07:51

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI, ne zaman, saat kaçta? 3 Temmuz 2023 Kabine toplantısı gündemi ve konu başlıkları araştırılıyor!

Kabine bugün toplanacak mı sorusu yanıt aramaya başladı. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni kararları için toplantı tarihi sorgulanıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konularda yeni açıklamalar bekleniyor. Kabine Toplantısı konuları ve gündemi milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Yapılması halinde Kabine kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından son dakika kamuoyuna duyurulacak. Peki, 3 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…