Giriş Tarihi: 16.01.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
11:38
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine kararlarını duyuracak
Son dakika haberleri: "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt buldu. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak. Masada ise 3 kritik başlık var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından Kabine kararlarını millete sesleniş konuşması ile kamuoyuna duyuracak. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...