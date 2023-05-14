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Haberler Fotohaber Kadıköy seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kadıköy genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:56

Kadıköy seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kadıköy genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sahil şeridinde bulunan Kadıköy seçimlerde 1. Bölgede yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için vatandaşlar 14 Mayıs'ta sandıklara gidiyor. Oyunu kullanan seçmenler, Kadıköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Kadıköy'de kim kazandı gibi sorularla seçim sonucu ekranı için araştırma yapıyor. Kadıköy seçim sonuçları için en hızlı ve anlık verilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları.

Kadıköy seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kadıköy genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

Kadıköy seçim sonuçları sayfası üzerinden bu ilçedeki oy oranları ve dağılımını inceleyebilir, açılan sandıkları canlı olarak takip edebilirsiniz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanan vatandaşlar, Kadıköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna sabah.com.tr'de yanıt buluyor. 14 Mayıs akşamı sandıkların açılışıyla eş zamanlı olarak Kadıköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları verilerine ulaşabilirsiniz. Oy kullandığınız sandıktaki oy oranları bilgisine ulaşmak için sabah.com.tr genel seçim sonuçları sayfasını inceleyebilirsiniz.

Kadıköy seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kadıköy genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Kadıköy seçim sonuçları ekranı; akşam saatlerinde sandıkların açılmasıyla beraber anlık olarak yenilenecek. Sabah.com.tr Kadıköy seçim sonuçları sayfası üzerinden ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına, geçerli ve geçersiz oy oranlarına, açılan sandık sayısına ulaşabilirsiniz. Kadıköy ilçesinde ve mahallelerinde kullanılan geçerli oyların hangi adaya verildiğine de göz atabilirsiniz.

Kadıköy Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

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Kadıköy seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kadıköy genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KADIKÖY KAÇINCI BÖLGEDE?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Kadıköy seçimlerde 1. Bölgede yer alıyor. 1. seçim bölgesinde yer alan diğer ilçeler ise şu şekilde;

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

Kadıköy seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kadıköy genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Kadıköy seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kadıköy genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KADIKÖY SEMTLERİ

Ayrılıkçeşme

Bahariye

Çatalçeşme

Çemenzar

Çiftehavuzlar

Haydarpaşa

İbrahimağa

Kalamış

Kızıltoprak

Kurbağalıdere

Kuyubaşı

Moda

Selamiçeşme

Söğütlüçeşme

Şenesenevler

Yel değirmeni

Ziverbey

KADIKÖY MAHALLELERİ

Acıbadem

Bostancı

Caddebostan

Caferağa

Dumlupınar

Eğitim

Erenköy

Fenerbahçe

Feneryolu

Fikirtepe

Göztepe

Hasanpaşa

Koşuyolu

Kozyatağı

Merdivenköy

19 Mayıs

Osmanağa

Rasimpaşa

Sahrayıcedid

Suadiye

Zühtüpaşa

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