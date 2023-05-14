Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:56

Kadıköy seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kadıköy genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sahil şeridinde bulunan Kadıköy seçimlerde 1. Bölgede yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için vatandaşlar 14 Mayıs'ta sandıklara gidiyor. Oyunu kullanan seçmenler, Kadıköy seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Kadıköy'de kim kazandı gibi sorularla seçim sonucu ekranı için araştırma yapıyor. Kadıköy seçim sonuçları için en hızlı ve anlık verilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları.