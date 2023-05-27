Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:45

Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kadıköy seçim sonuçları sayfası, genel seçim sonuçları üzerine ilçe bazlı araştırma yapan vatandaşlarca inceleniyor. 14 Mayıs'taki seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları tüm Türkiye'nin araştırma konusu halini aldı. 2023 genel seçim sonuçları ile Kadıköy'de adayların oy dağılımını öğrenebilir; seçimi kim kazandı, Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları 28 Mayıs akşamı haberimize eklenecek. İşte İstanbul Kadıköy seçim sonuçları ekranı ile YSK tarafından anlık olarak duyurulan canlı ve güncel veriler…

Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kadıköy seçim sonuçları ile İstanbul'daki diğer ilçelerde olduğu gibi bu ilçede adayların oy oranlarını ve oy dağılımını öğrenebilirsiniz. Bu ekran üzerinden Kadıköy'de hangi adayın ne kadar oy aldığını sorgulayabilir, geçerli ve geçersiz oy sayısı gibi verilere ulaşabilirsiniz. Seçimlerde 1. bölgede yer alan bu ilçede en çok oyu kimin aldığını öğrenmek isteyenler için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verileri 28 Mayıs akşamı canlı olarak sayfamıza eklenecek. 2. tur seçim sonuçları ekranı üzerinden adayların oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusuna cevap bulabilirsiniz. İşte Kadıköy seçim sonuçları ekranı.

Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs akşamı sandıkların kapanacağı ve oy verme işleminin tamamlanacağı saat 17:00 olarak duyuruldu. Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. Her açılan sandıktan çıkan rakamlar sabah.com.tr Kadıköy seçim sonuçları ekranında yer alacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

İstanbul Kadıköy Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KADIKÖY'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye 2023 genel seçimleri kapsamında milyonlarca vatandaş 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. 389 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı Kadıköy'de Recep Tayyip Erdoğan %16.85 oy oranıyla 59 bin 284; Kemal Kılıçdaroğlu ise %80.58 oy oranıyla 283 bin 482 oy kazandı.

Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KADIKÖY'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

CHP: %58,47

AK Parti: %13,25

TİP: %9,60

İYİ Parti:%9,39

Yeşil Sol: %3,13

Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

28 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında; yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Buna göre oy pusulası aşağıdaki gibi şekillenecek;

SON DAKİKA