Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kadıköy seçim sonuçları ile İstanbul'daki diğer ilçelerde olduğu gibi bu ilçede adayların oy oranlarını ve oy dağılımını öğrenebilirsiniz. Bu ekran üzerinden Kadıköy'de hangi adayın ne kadar oy aldığını sorgulayabilir, geçerli ve geçersiz oy sayısı gibi verilere ulaşabilirsiniz. Seçimlerde 1. bölgede yer alan bu ilçede en çok oyu kimin aldığını öğrenmek isteyenler için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verileri 28 Mayıs akşamı canlı olarak sayfamıza eklenecek. 2. tur seçim sonuçları ekranı üzerinden adayların oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusuna cevap bulabilirsiniz. İşte Kadıköy seçim sonuçları ekranı.