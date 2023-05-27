Kadıköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kadıköy seçim sonuçları sayfası, genel seçim sonuçları üzerine ilçe bazlı araştırma yapan vatandaşlarca inceleniyor. 14 Mayıs'taki seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları tüm Türkiye'nin araştırma konusu halini aldı. 2023 genel seçim sonuçları ile Kadıköy'de adayların oy dağılımını öğrenebilir; seçimi kim kazandı, Kadıköy seçim sonucu oy oranları ne oldu gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları 28 Mayıs akşamı haberimize eklenecek. İşte İstanbul Kadıköy seçim sonuçları ekranı ile YSK tarafından anlık olarak duyurulan canlı ve güncel veriler…