Kadirli seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Osmaniye Kadirli seçim sonucu ve oy oranları

Osmaniye Kadirli seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs'ta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyunu kullanmak için sandığa gidecek. 2018 milletvekili seçimlerinde ilçede Ak Parti 37.95, MHP 26.22, İyi Parti 19.15 ve CHP 14.4 oranında oy almıştı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı Osmaniye'deki 4 milletvekilini de çıkarırken, Kadirli seçim sonucu gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu noktada Kadirli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte Osmaniye Kadirli seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları