Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kağıthane seçim sonuçları, 2. Turda adayların bu ilçede ne kadar oy aldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde sonuca ulaşılamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından YSK 2. tur seçim sonuçları verilerini yayınlayacak, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ekranı da böylece güncellenecek. Böylece İstanbul Kağıthane seçim sonuçları sayfası da güncellenecek. Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı sorularının yanıtı seçim akşamı sabah.com.tr'de!