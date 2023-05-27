Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kağıthane seçim sonuçları, 14 Mayıs'ta 330 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilçeyle ilgili araştırmalar arasında yer alıyor. 2. tur seçim sonuçları için sandıklardan çıkan oyları ve adayların oy oranlarını inceleyen vatandaşlar; Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İkinci tura kalan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları inceleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için YSK'nın yayınladığı canlı veriler ışığında Kağıthane seçim sonuçları ekranı.