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Haberler Fotohaber Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:50

Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kağıthane seçim sonuçları, 14 Mayıs'ta 330 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı ilçeyle ilgili araştırmalar arasında yer alıyor. 2. tur seçim sonuçları için sandıklardan çıkan oyları ve adayların oy oranlarını inceleyen vatandaşlar; Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı sorularına yanıt arıyor. İkinci tura kalan Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları inceleniyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için YSK'nın yayınladığı canlı veriler ışığında Kağıthane seçim sonuçları ekranı.

Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kağıthane seçim sonuçları, 2. Turda adayların bu ilçede ne kadar oy aldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde sonuca ulaşılamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından YSK 2. tur seçim sonuçları verilerini yayınlayacak, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ekranı da böylece güncellenecek. Böylece İstanbul Kağıthane seçim sonuçları sayfası da güncellenecek. Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı sorularının yanıtı seçim akşamı sabah.com.tr'de!

Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAĞITHANE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye 2023 genel seçimleri kapsamında milyonlarca vatandaş 28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. 334 binin üzerinde seçmenin oy kullandığı Kağıthane'de Recep Tayyip Erdoğan %50.82 oy oranıyla 151 bin 320; Kemal Kılıçdaroğlu ise %43.84 oy oranıyla 130 bin 541 oy kazandı.

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Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs akşamı sandıkların kapanacağı ve oy verme işleminin tamamlanacağı saat 17:00 olarak duyuruldu. Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. Her açılan sandıktan çıkan rakamlar sabah.com.tr Kağıthane seçim sonuçları ekranında yer alacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

İstanbul Kağıthane Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAĞITHANE'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

AK Parti: %38,80

CHP: %24,53

İYİ Parti: %9,42

MHP: %7,15

Yeşil Sol: %6,42

Ak Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

MHP Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

İyi Parti Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Kağıthane seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Kağıthane seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

28 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında; yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Buna göre oy pusulası aşağıdaki gibi şekillenecek;

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