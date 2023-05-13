Kahramanmaraş Afşin sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Kahramanmaraş Afşin Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Kahramanmaraş Afşin oy oranları, seçim sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 2018 seçimlerinde sandığa giden 46 bin 714 Afşin seçmeni cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmişti. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve Afşin seçim sonuçları sabah. com.tr üzerinden takip ediliyor. 2023 seçimlerinde sekiz milletvekilini meclise gönderecek olan Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği merak konusu. Peki, 2023 Afşin seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Afşin 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.