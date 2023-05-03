KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 03.05.2023 20:35
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
20:35
Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sallandı. 3 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile artçı depremler kaydedilmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan halk az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan merkez üssü, büyüklük ve derinlik araştırılıyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri…