KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran 6 Şubat depremleri ardından fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve afet bölgesi her sarsıntının ardından paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar sürerken Kahramanmaraş Göksun ilçesinde deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 3 Mayıs 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...