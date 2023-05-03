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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 20:35

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sallandı. 3 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile artçı depremler kaydedilmeye devam ediyor. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan halk az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan merkez üssü, büyüklük ve derinlik araştırılıyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran 6 Şubat depremleri ardından fay hattı üzerinde bulunan şehirler ve afet bölgesi her sarsıntının ardından paniğe kapılıyor. Bölgedeki artçılar sürerken Kahramanmaraş Göksun ilçesinde deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 3 Mayıs 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ'TA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

3 Mayıs 2023 Çarşamba akşamı saat 20:16'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 7 km altında kaydetti.

Gelişmeler takip ediliyor.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 3 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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