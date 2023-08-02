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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 02.08.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 13:23

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. Kabaktepe-Ekinozu merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 2 Ağustos 2023 Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: KABAKTEPE-EKINOZU sallandı! 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Kabaktepe-Ekinozu olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 2 Ağustos 2023 Kahramanmaraş depremi hakkında merak edilenler...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: KABAKTEPE-EKINOZU sallandı! 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 2 Ağustos Çarşamba günü Kahramanmaraş ili Kabaktepe-Ekinözü ilçesinde saat 12:10'da bir deprem meydana geldi.

3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: KABAKTEPE-EKINOZU sallandı! 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.0 (Mw)

Yer: Kabaktepe-Ekinözü (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-08-02

Saat:12:10:19 TSİ

Enlem:438.0752 N

Boylam: 37.0213 E

Derinlik:5 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: KABAKTEPE-EKINOZU sallandı! 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: KABAKTEPE-EKINOZU sallandı! 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA