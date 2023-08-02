Giriş Tarihi: 02.08.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 13:23

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. Kabaktepe-Ekinozu merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 2 Ağustos 2023 Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...