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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 22:12

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile şiddetli sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Kahramanmaraş ili Göksun merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kayseri'de de hissedildi. Afet bölgesinde hissedilen sarsıntı sonrası az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Kayseri’de de hissedildi! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika haberine göre, afet bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş Göksun olarak kayıtlara geçen sarsıntı Kayseri'de de hissedildi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Kahramanmaraş depremi korkuttu. Bu noktada az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 19 Haziran 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Kayseri’de de hissedildi! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerine göre, Kahramanmaral ili Göksun ilçesinde saat 21.31'de bir deprem meydana geldi.

4,7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Kayseri’de de hissedildi! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Büyüklük:4.7 (Mw)

Tarih:2023-06-19

Saat:21:31:29 TSİ

Enlem:38.008 N

Boylam:36.576 E

Derinlik:7.1 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Kayseri’de de hissedildi! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Kayseri’de de hissedildi! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA