SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika haberine göre, afet bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş Göksun olarak kayıtlara geçen sarsıntı Kayseri'de de hissedildi. Afet bölgesi başta olmak üzere fay hattında bulunan illerde yaşanan her sarsıntı vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Kahramanmaraş depremi korkuttu. Bu noktada az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 19 Haziran 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...