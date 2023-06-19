SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile şiddetli sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Kahramanmaraş ili Göksun merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kayseri'de de hissedildi. Afet bölgesinde hissedilen sarsıntı sonrası az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 19 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri...