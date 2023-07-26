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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 20:06

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile şiddetli sallandı. Kahramanmaraş ili Göksun merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 26 Temmuz 2023 Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Göksun olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Kahramanmaraş deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 10.4 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 26 Temmuz 2023 Kahramanmaraş depremi hakkında merak edilenler...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 19.25'te bir deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-07-26

Saat:19:25:15 TSİ

Enlem:38.096 N

Boylam:36.952 E

Derinlik:10.4 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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