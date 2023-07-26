KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: 26 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile şiddetli sallandı. Kahramanmaraş ili Göksun merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 26 Temmuz 2023 Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...